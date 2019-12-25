Общие вложения "Газпрома" и Ленобласти в программу газификации региона составят более 40 миллиардов рублей

Новые газопроводы будут возводить до 2025 года.

Глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заключили контракт по развитию газификации 47-ого региона на 2021-2025 годы. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Отметим, что программа газификации и газоснабжения региона станет наиболее масштабной за всю его историю, включая период СССР. В общей сложности на ее реализацию выделено 40 миллиардов рублей. По словам Александра Дрозденко, эту сделку можно назвать историческим событием.

Добавим, что согласно программе запланировано строительство строительство 124 межпоселковых газопроводов, длина которых составит более 2000 км.

Ранее мы рассказали о том, что школы Ленобласти не планируют полностью переходить на дистанционное обучение.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области