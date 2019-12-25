В четверг в Петербурге ждут штормовой ветер и дожди

Ветер 5 ноября будет дуть с запада и юго-запада со скоростью до 23 м/с.

В четверг, 5 ноября, в Петербурге объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Ветер 5 ноября будет дуть с запада и юго-запада со скоростью до 23 м/с. Аналогичное предупреждение дали и жителям Ленобласти. Также в Петербурге в течение дня ожидаются небольшие дожди практически во всех районах города. Воздух при этом прогреется до +11 градусов.



Специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС" отметили, что 6 ноября порывы ветра в Петербурге будут достигать 20 метров в секунду.

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