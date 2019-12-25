Суд и гранд-отель "Европа" попали под угрозу от анонимного минера

Полиция при осмотре не выявила в зданиях ничего опасного.

Утром в четверг, 15 октября, анонимы заминировали несколько объектов в Петербурге. Как стало известно Piter.TV, под угрозу попали Василеостровский районный суд и гранд-отель "Европа" на Михайловской улице.

Отмечается, что сообщения суду и отелю пришли на электронную почту и не были сопровождены никакими требованиями. Полиция осмотрела оба объекта, ни в одном не нашли опасных и взрывчатых веществ и устройств. Эвакуацию в суде и отеле администрации решили не проводить.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге на 10 лет осудили вербовщика террористов.

Фото: piхabay