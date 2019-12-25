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Петербуржцев предупредили о сильном ветре и мокром снеге в четверг
Сегодня, 15:28
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцев предупредили о сильном ветре и мокром снеге в четверг

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Столбики термометров покажут +3...+5 градусов.

В четверг, 25 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Утром выпадет небольшой снег, днем возможен мокрый снег с дождем. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью составит 0…-2 градусов. Днем столбики термометров покажут +3...+5 градусов. Ветер подует с юга, юго-запада умеренный. В прибрежных районах порывы могут усилиться. Ночью на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, утром и днем понижаться.

Ранее в Петербурге открыли затворы дамбы после угрозы наводнения.

Фото: pixabay.com

Теги: погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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