Петербуржцев предупредили о сильном ветре и мокром снеге в четверг

Столбики термометров покажут +3...+5 градусов.

В четверг, 25 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Утром выпадет небольшой снег, днем возможен мокрый снег с дождем. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью составит 0…-2 градусов. Днем столбики термометров покажут +3...+5 градусов. Ветер подует с юга, юго-запада умеренный. В прибрежных районах порывы могут усилиться. Ночью на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, утром и днем понижаться.

Ранее в Петербурге открыли затворы дамбы после угрозы наводнения.

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