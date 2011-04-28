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В Петербурге открыли затворы дамбы после угрозы наводнения

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В прибрежных районах порывы ветра сегодня могут достигать 17-22 м/с.

В Петербурге в 11:30 открыли затворы дамбы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

Из-за сильного ветра существовала угроза формирования нагонного наводнения. По прогнозу синоптиков, порывы ветра сегодня будут достигать 12-17 м/с, а в прибрежных районах 17-22 м/с.

В пресс-службе заявили, что замечаний по работе оборудования на дамбе нет. Кронштадтский корабельный фарватер свободен для движения судов.

Видео: Instagram / dambaspb_kzs

Теги: дамба, угроза наводнения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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