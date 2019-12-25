В среду в Петербурге пройдет снег, переходящий в дождь

Из-за сильного ветра есть угроза формирования нагонного наводнения.

В среду, 24 ноября, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять циклонический вихрь, центр которого на юго-востоке Карелии. В этот день в городе пройдет снег, переходящий в дождь. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров сегодня в Петербурге покажут +2…+4 градусов, в Ленобласти 0…+5. Ветер подует с юго-запада с переходом на северо-запад со скоростью 5-10 м/с. В прибрежных районах порывы могут достигать 17-22 м/с. Есть угроза формирования нагонного наводнения.

Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы. После полудня давление начнет расти.

Ранее в Петербурге из-за сильного ветра и снега закрыли дамбу.

Фото: Instagram / ulechkan