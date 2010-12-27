В четверг в Петербурге температура повысится до +22 градусов

В некоторых районах города могут пройти кратковременные дожди.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в четверг, 8 августа, в городе на Неве ожидается теплый день, местами возможны кратковременные дожди.

На протяжении дня будет облачная с прояснениями погода, ночью и днем на некоторые районы Петербурга опустится туман. В дневные часы воздух прогреется до +20... +22. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление незначительно понизится.

Неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируют.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области.

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