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В четверг в Петербурге температура повысится до +22 градусов
Сегодня, 9:41
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nadezhda_sib

В четверг в Петербурге температура повысится до +22 градусов

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В некоторых районах города могут пройти кратковременные дожди.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в четверг, 8 августа, в городе на Неве ожидается теплый день, местами возможны кратковременные дожди.

На протяжении дня будет облачная с прояснениями погода, ночью и днем на некоторые районы Петербурга опустится туман. В дневные часы воздух прогреется до +20... +22. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление незначительно понизится. 

Неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируют. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области

Фото: pixabay.com

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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