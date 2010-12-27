В четверг в Петербурге пройдут кратковременные дожди

Зонтик лучше далеко не убирать.

В четверг, 25-го июля, в городе на Неве местами пройдут кратковременные дожди .Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Петербуржцев ждет теплая погода. Днем воздух прогреется до +23...+25 градусов. Ночью температура опустится до +14...+16 градусов. В течение дня в городе будет умеренный северный и северно-восточный ветер.

К концу недели осадков не ожидается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в интернете запустили карту с информацией о состоянии воздуха.

Фото: pixabay.com