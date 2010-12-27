В интернете запустили карту с информацией о состоянии воздуха

Она показывает уровень загрязнения атмосферы и состояние окружающей среды.

Во вторник, 23 июля комитет по природопользованию Петербурга запустил проект онлайн-карты, которая показывает уровень загрязнения воздуха и состояние окружающей среды. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Публикация совместных данных мониторинга атмосферного воздуха позволит обеспечить открытость и доступность информации для жителей и гостей Санкт-Петербурга, а также оперативно реагировать на происходящие изменения и эффективно планировать деятельность по созданию комфортной городской среды. Комитет по природопользованию Петербурга

На обычной "Яндекс.Карте" расположены флажки, которые показывают государственные и частные метеостанции. При нажатии на них появляется информация о состоянии воздуха в выбранном месте.

Онлайн-карта доступна на сайтах Экологического портала Петербурга и Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Минобороны опубликовало интерактивную карту парада ВМФ в Петербурге.

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