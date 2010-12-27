В четверг в Петербурге пройдут дожди

Воздух в городе на Неве прогреется до плюс 7 градусов.

В четверг, 17 октября, в Петербурге будет дождливая погода. Осадки в городе на Неве ожидаются утром и днем. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В этот день ветер будет дуть с востока, северо-востока со скоростью 5-6 м/с. Атмосферное давление в течение суток практически не изменится.

В ночь на 17 октября воздух в Петербурге прогрелся до плюс 4 градусов. Днем ожидается повышение температуры до плюс 7 градусов тепла.

Ранее мы писали, что Петербург попал под влияние теплого атлантического циклона.

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