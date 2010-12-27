Петербург попал под влияние теплого атлантического циклона

В среду, 16 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти.
Днем осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 11 м/с.
Как уточнил синоптик центра "Фобос" Михаил Леус, 16 октября Петербург попадет под влияние теплого атлантического циклона, центр которого окажется над Балтикой. В связи с этим в городе начнет расти температурный фон, а показания термометров вернутся в рамки климата. Воздух в среду днем прогреется до плюс 9 градусов тепла. Атмосферное давление упадет и придет в норму.
Ранее мы писали, что над Петербургом нависли мамматусы.
Фото: pixabay.com
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