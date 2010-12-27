Над Петербургом нависли мамматусы

Такие облака встречаются редко, преимущественно в тропических широтах, и связаны с образованием тропических циклонов.

В среду, 16 октября, жители города на Неве заметили в небе необычное явление - мамматусы. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

По словам синоптиков, это явление принесет в Северную столицу дожди. Обычно мамматусы появляются из-за резких перепадов температуры в нижних слоях атмосферы. Напомним, что такие облака встречаются редко, преимущественно в тропических широтах, и связаны с образованием тропических циклонов.

Кроме того, мамматусы или "вымеобразные облака" считаются не самостоятельными облаками, а "дополнительным облачным образованием".

Северная столица переживает природные "чудеса" уже второй день. Так, в минувший вторник, 15 октября, горожане лицезрели в небе "перо жар-птицы".

Ранее мы сообщали о том, что в Красносельском районе заметили разновидность гало.

Фото:Жизнь в Кудрово/вк