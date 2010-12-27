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Над Петербургом нависли мамматусы
Сегодня, 9:34
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IRINA_CHALKINA

Над Петербургом нависли мамматусы

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Такие облака встречаются редко, преимущественно в тропических широтах, и связаны с образованием тропических циклонов.

В среду, 16 октября, жители города на Неве заметили в небе необычное явление - мамматусы. Об этом горожане сообщили в соцсетях. 

По словам синоптиков, это явление принесет в Северную столицу дожди. Обычно мамматусы появляются из-за резких перепадов температуры в нижних слоях атмосферы. Напомним, что такие облака встречаются редко, преимущественно в тропических широтах, и связаны с образованием тропических циклонов.

Кроме того, мамматусы или "вымеобразные облака" считаются не самостоятельными облаками, а "дополнительным облачным образованием".

Северная столица переживает природные "чудеса" уже второй день. Так, в минувший вторник, 15 октября, горожане лицезрели в небе "перо жар-птицы".

Ранее мы сообщали о том, что в Красносельском районе заметили разновидность гало.

Фото:Жизнь в Кудрово/вк

 

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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