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Петербуржцы заметили в небе облако "перо жар-птицы"
Сегодня, 9:18
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы заметили в небе облако "перо жар-птицы"

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Солнце подсветило перистое облако, что и сделала его необычным.

Во вторник, 15 октября, рано утром, в небе над петербургом заметили необычное облако. Об этом горожане сообщают в соцсетях. 

Как оказалось, солнце подсветило перистое облако, что и сделала его необычным. Восхищённые жители Северной столицы прозвали это явление "пером жар-птицы".

Напомним, что перистые облака представляют собой отдельные белые волокнистые облака, тонкие и прозрачные, изредка с плотными или хлопьевидными образованиями.

Ранее мы сообщали о том, что голова Петра I станет туристическим логотипом Петербурга.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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