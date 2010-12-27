Петербуржцы заметили в небе облако "перо жар-птицы"

Солнце подсветило перистое облако, что и сделала его необычным.

Во вторник, 15 октября, рано утром, в небе над петербургом заметили необычное облако. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

Как оказалось, солнце подсветило перистое облако, что и сделала его необычным. Восхищённые жители Северной столицы прозвали это явление "пером жар-птицы".

Напомним, что перистые облака представляют собой отдельные белые волокнистые облака, тонкие и прозрачные, изредка с плотными или хлопьевидными образованиями.

Ранее мы сообщали о том, что голова Петра I станет туристическим логотипом Петербурга.

Фото:pixabay