В Красносельском районе заметили разновидность гало

Петербуржец поделился снимками природного явления в соцсетях.

Петербуржцы опубликовали в социальной сети "Вконтакте" разновидность гало на темном небе. По словам автора снимков, они были сделаны на территории Красносельского района. Однако когда именно местный житель увидел необычное природное явление, он не рассказал.

Предположительно, это произошло накануне. Фотограф объяснил, что передал проецируемый эффект не от Солнца или Луны, а от света, который излучает земля. Он добавил, что в зимнее время явление бывает более сильным.

Пользователи социальных сетей усомнились в том, что подобное можно увидеть главами. Они упрекнули фотографа в том, что он использовал специальную технологию на камере, чтобы добиться такого снимка. Для этого нужно выставить правильные параметры выдержкуи в фотоаппарате.

Ранее Piter.tv писал о том, что в небе над Финским заливом заметили смерч.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб Неизданное

