В четверг в Петербурге продолжат идти дожди

Температура воздуха поднимется до +6…+8 градусов.

В четверг, 29 апреля, в Петербурге ожидается облачная погода. Предстоящей ночью будет без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха ночью составит +1…-1 градус, днем +6…+8. Ветер подует с юго-запада умеренный. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее мы писали, что владелец полузатонувшего теплохода "Академик Якутин" отделался предписанием за разлив нефтепродуктов.

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