  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В четверг в Петербурге продолжат идти дожди
Сегодня, 14:33
73
Alena_Zinovieva

В четверг в Петербурге продолжат идти дожди

0 0

Температура воздуха поднимется до +6…+8 градусов.

В четверг, 29 апреля, в Петербурге ожидается облачная погода. Предстоящей ночью будет без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха ночью составит +1…-1 градус, днем +6…+8. Ветер подует с юго-запада умеренный. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее мы писали, что владелец полузатонувшего теплохода "Академик Якутин" отделался предписанием за разлив нефтепродуктов.

Фото: pixabay.com

Теги: погода спб
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии