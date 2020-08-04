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Владелец полузатонувшего теплохода "Академик Якутин" отделался предписанием за разлив нефтепродуктов

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На данный момент акваторию уже очистили.

Росприроднадзор по СЗФО привлек к административной ответственности владельца теплохода "Академик Якутин", которое частично затонуло в Волховском районе. Ответственному лицу выдали предписание об устранении нарушения. Также судно должно быть поднято, сообщила пресс-служба ведомства.

Судно "Академик Якутин" частично затонуло на реке Волхов в деревне Малое Чернавино 1 февраля. Оно находилось у причала. Изначально на месте не обнаружили разлива нефтепродуктов, однако пробы воды, отобранные в реке 1 апреля, показали превышение по нефтепродуктам в 32 раза. При повторном отборе проб 5 апреля загрязнение не зафиксировали, так как провели работы по его локализации. 

В результате инцидента никто не пострадал. 

Видео: пресс-служба СЗТП

Теги: подтопление, судно академик якутин
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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