Владелец полузатонувшего теплохода "Академик Якутин" отделался предписанием за разлив нефтепродуктов

На данный момент акваторию уже очистили.

Росприроднадзор по СЗФО привлек к административной ответственности владельца теплохода "Академик Якутин", которое частично затонуло в Волховском районе. Ответственному лицу выдали предписание об устранении нарушения. Также судно должно быть поднято, сообщила пресс-служба ведомства.

Судно "Академик Якутин" частично затонуло на реке Волхов в деревне Малое Чернавино 1 февраля. Оно находилось у причала. Изначально на месте не обнаружили разлива нефтепродуктов, однако пробы воды, отобранные в реке 1 апреля, показали превышение по нефтепродуктам в 32 раза. При повторном отборе проб 5 апреля загрязнение не зафиксировали, так как провели работы по его локализации.

В результате инцидента никто не пострадал.

Видео: пресс-служба СЗТП