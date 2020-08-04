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Судно "Академик Якутин" частично затонуло в Волховском районе

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На теплоходе проводят праздники и деловые встречи.

Судно "Академик Якутин" частично затонуло на реке Волхов в деревне Малое Чернавино. Накануне Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, судно находилось у причала. Волховстроевская транспортная прокуратура проверит безопасность эксплуатации водного транспорта после его подтопления. 

В результате происшествия никто не пострадал. Окружающая среда также не была загрязнена.  

Видео и фото: пресс-служба СЗТП

Теги: подтопление, река волхов, судно академик якутин
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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