Морось и плюсовая температура ожидаются в Петербурге 24 декабря

Днем в отдельных районах города возможен слабый гололед.

В четверг, 24 декабря, в Петербурге будет облачная погода. Днем пройдет мокрый снег и морось. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью составит 0…-2 градусов, днем столбики термометров покажут 0…+2 градусов. Ветер подует с юга со скоростью 2-3 м/с. Днем в отдельных районах города возможен слабый гололед. Из-за гололедицы на дорогах будет сложная обстановка. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Александр Колесов рассказал, когда в Петербурге похолодает.

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