Главный синоптик Петербурга: "В конце декабря начнет холодать"

По прогнозу Колесова, еще неделю в Петербурге будет теплая погода, 0..+2 градуса.

Последние несколько лет зимы в Петербурге выдались аномально теплыми. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в разговоре с "Аргументами и фактами" заявил, что в глобальное потепление не верит.

Я считаю, что все зависит от атмосферной циркуляции, которая определяется движением циклонов с Атлантики: они могут принести как теплую воздушную массу, так и холод. Александр Колесов

Как рассказал синоптик, сейчас в Петербурге раскрывается его морской климат. И погода в городе меняется в зависимости от прохождения атмосферных фронтов. Погода то теплая и с осадками, то морозная. И так по кругу.

Объяснить, почему стоит антициклон, почему циклоны меняют характер каждый год, - научная задача, которую ученые не могут решить до сих пор. Александр Колесов

Также синоптик отметил, что в городе теплее, чем в пригороде, из-за транспорта, теплосетей, промышленности. В морозную ночь температура в центре Петербурга и на его окраинах может отличаться на 6-8 градусов.

Погоду в Петербурге Колесов назвал цикличной.

Когда анализируешь данные за сотни лет, понимаешь, что процессы, которые мы наблюдаем сейчас, имели место во всех трех столетиях. С 1811-го по 1825 год шло постоянное потепление. То же самое происходило и в 1760-х годах. За все время подобные теплые зимы наблюдались неоднократно. Александр Колесов

По прогнозу Колесова, еще неделю в Петербурге будет теплая погода, 0..+2 градуса, возможны осадки с дождем. В последней пятидневке декабря уже должно начать холодать. Что касается снега, то про центр города очень трудно сказать, а за городом уже накапливается снежный покров.

Петербуржцев предупредили о налипании мокрого снега и гололедице в среду.

Фото: Piter.tv