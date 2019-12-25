В четверг в Петербурге похолодает, продолжат идти дожди

Сегодня температура воздуха в городе составит плюс 19-21 градусов.

В четверг, 11 июня, Петербург окажется под влиянием холодной стороны атмосферного фронта, уходящего на юго-восток. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Начавшееся накануне понижение температурных показателей продолжится. Температура воздуха в городе составит плюс 19-21 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут плюс 17-22 градусов.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что погода готовит для россиян "арктическое вторжение".

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