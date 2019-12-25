Наступивший четверг может стать самым теплым днем в Петербурге с начала лета

Сегодня температура воздуха в городе прогреется до +25…+27 градусов.

В четверг, 10 июня, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием гребня антициклона. Облаков в небе практически не будет, что позволит солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы. Об это заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня в городе поднимется до +25…+27 градусов, в Ленобласти до +23…+28 градусов. Таким образом, наступивший день может стать самым теплым днем с начала календарного лета. Пока в лидерах находится 5 июня, когда воздух прогрелся до +26,3 градусов.

Ветер сегодня подует с востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

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