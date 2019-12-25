В четверг в Петербурге продолжат идти дожди, возможны грозы

Температура воздуха днем прогреется до +16…+18 градусов.

В четверг, 26 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В начале ночи пройдут дожди. Утром и днем петербуржцы смогут отдохнуть от осадков, однако во второй половине дня дожди продолжатся, местами возможны грозы. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха ночью опустится до +7…+9 градусов. Воздух днем прогреется до +16…+18 градусов. Ветер подует с юга умеренный. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

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