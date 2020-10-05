Николай Дроздов прочитает лекцию в Приморском парке Победы

Телеведущий проведет с петербуржцами 40-минутную познавательную беседу.

5 и 6 июня в Приморском парке Победы пройдет серия лекций, посвященная животным. Одним из спикеров станет ученый зоолог, доктор биологических наук Николай Дроздов. Об этом сообщила пресс-служба парка на странице в Instagram.

Телеведущий проведет с петербуржцами 40-минутную познавательную беседу о домашних животных. Также на мероприятии выступят лучшие кинологи, грумеры, ветеринарные врачи и зоопсихологи города.

Кроме того, организаторы обещают три TikTok челленджа с питомцами и нетворкинг единомышленников.

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Фото: Instagram / ndrozdov_official