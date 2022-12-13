Николай Дроздов пройдёт курс реабилитации после перелома рёбер

Дочь телеведущего рассказала, что в программе лечения предусмотрены восстановительные процедуры.

После выписки из больницы российский телеведущий Николай Дроздов снова собирается на госпитализацию для прохождения курса реабилитации. Об этом телеканалу ""360" сообщила его дочь Елена.

Он собирается поехать на реабилитацию в больницу. Это не что-то плохое, а хорошее. Елена Дроздова, дочь Николая Дроздова

В программе лечения телеведущего предусмотрены восстановительные процедуры, пояснила Елена. Также женщина отметила, что боли после перелома ребер у её отца прошли, однако тяжёлая травма отразилась на всем организме.

В связи с этим, звезда программы "В мире животных" старается как можно больше двигаться. Напомним, что Николая Дроздова выписали из больницы в начале февраля.

Ранее мы сообщили о том, что продюсер сериала "Король и шут" отреагировал на претензии вдовы Михаила Горшенева.

Фото:Telegram / Дроздов Николай Николаевич