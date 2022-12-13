Николая Дроздова могут скоро выписать из больницы

Телеведущему предстоит долгая реабилитация.

Телеведущий Николай Дроздов вскоре может быть выписан из больницы. Решение об отправлении домой будет приниматься по результатам контрольного обследования. Как отметила дочь Дроздова Елена рассказала в беседе с телеканалом "360", её отцу предстоит долгая реабилитация, а боль в рёбрах у него по-прежнему сохраняется.

Предстоит реабилитация, нужно делать ЛФК. Боли сохраняются, потому что ребра — это ребра, один из самых тяжелых переломов, его не загипсуешь, подвижно все это. Пока, конечно, не прямо все прекрасно, но пошел на поправку. Елена Дроздова, дочь Николая Дроздова

Также Елена отметила, что у ведущего сохраняется позитивный настрой, несмотря на слабость. К нему планируют приехать коллеги. В качестве итогового обследования Дроздову сделали УЗИ плевральной полости. Уровень натрия в крови поднялся до 132 миллимоль на литр, что пока ниже нормы. Таким образом, курс препаратов всё ещё нужно продолжать.

Напомним, что в конце января 2023 года Николай Дроздов попал в больницу с переломами 8-ми рёбер. 85-летний ведущий упал на выходе из автомобиля: изначально он не хотел ехать в больницу, однако через несколько дней его состояние ухудшилось. Одно из рёбер проткнуло ведущему лёгкое.

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Фото:Telegram / Дроздов Николай Николаевич