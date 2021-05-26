Ургант высмеял поведение Киркорова на "Евровидении-2021"

В частности, телеведущий посмеялся над тем, как артист общался с победителями конкурса.

Телеведущий Иван Ургант в эфире своей авторской программы на Первой канале высмеял поведение Филиппа Киркорова на "Евровидении-2021". В частности, Иван посмеялся над тем, как артист общался с победителями конкурса этого года – участниками итальянской рок-группы Måneskin.

После финала Киркоров показал музыкантам из Италии ролик со своим выступлением на "Евровидении" в 1995 году.

Судя по тому, как они долго и увлеченно смотрели, все-таки они приняли наркотики. Пошутил телеведущий

Ургант также посмеялся над подопечной Киркорова – певицей из Молдавии Натальей Гордиенко.

Пока Филипп отвлекает итальянцев, певица из Молдавии роется в их вещах. Сказал Ургант в своей шутливой манере

Солисту итальянской группы Måneskin, победившей на "Евровидении" в этом году, пришлось сдать тест на наркотики. Он оказался отрицательным. Проверку организовали после публикации видеоролика, на котором музыкант якобы употребляет наркотические вещества.

Россию на "Евровидении-2021" представляла Манижа с песней "Русская женщина". Певица набрала 204 балла, заняв 9 место.

Ранее зрители раскритиковали поведение Киркорова на открытии "Евровидения" в Роттердаме.

Видео: Instagram / fkirkorov