Ургант высмеял поведение Киркорова на "Евровидении-2021"

Телеведущий Иван Ургант в эфире своей авторской программы на Первой канале высмеял поведение Филиппа Киркорова на "Евровидении-2021". В частности, Иван посмеялся над тем, как артист общался с победителями конкурса этого года – участниками итальянской рок-группы Måneskin.
После финала Киркоров показал музыкантам из Италии ролик со своим выступлением на "Евровидении" в 1995 году.
Судя по тому, как они долго и увлеченно смотрели, все-таки они приняли наркотики.
Пошутил телеведущий
Ургант также посмеялся над подопечной Киркорова – певицей из Молдавии Натальей Гордиенко.
Пока Филипп отвлекает итальянцев, певица из Молдавии роется в их вещах.
Сказал Ургант в своей шутливой манере
Солисту итальянской группы Måneskin, победившей на "Евровидении" в этом году, пришлось сдать тест на наркотики. Он оказался отрицательным. Проверку организовали после публикации видеоролика, на котором музыкант якобы употребляет наркотические вещества.
Россию на "Евровидении-2021" представляла Манижа с песней "Русская женщина". Певица набрала 204 балла, заняв 9 место.
Ранее зрители раскритиковали поведение Киркорова на открытии "Евровидения" в Роттердаме.
Видео: Instagram / fkirkorov
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