Зрители раскритиковали поведение Киркорова на открытии "Евровидения" в Роттердаме

Пользователи интернета раскритиковали Филиппа Киркорова за странное поведение во время интервью певицы из Молдовы Натальи Гордиенко, продюсером которой он выступил. Инцидент произошел на открытии "Евровидения-2021" в Роттердаме. Запись произошедшего опубликована на YouTube-канале wiwibloggs.
Во время интервью Гордиенко Киркоров начал искать свою маску бренда Louis Vuitton. Он постоял в маске некоторое время, посмотрел в телефон, а затем перебил певицу, беседовавшую с журналистами. После всего Киркоров достал из кармана конфеты и дал одну Гордиенко, а вторую съел сам.
В комментариях к видео пользователи интернета сочли поведение Киркорова странным и назвали его "пугающим и нарциссом". Они заявили, что он вел себя неуважительно по отношению к Наталье Гордиенко.
"Конечно, Киркорову надо было влезть в беседу. Честно, кто будет работать с таким идиотом?", "Наталья, моргни, если тебя удерживают в заложниках", - написали возмущенные комментаторы.
Финал "Евровидения" пройдет в Роттердаме 22 мая. Россию на конкурсе представит уроженка Таджикистана Manizha. Она исполнит песню Russian Woman ("Русская женщина").
Видео: YouTube / wiwibloggs
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