Зрители раскритиковали поведение Киркорова на открытии "Евровидения" в Роттердаме

Артист странно себя вел во время интервью своей подопечной, певицы из Молдовы Натальи Гордиенко.

Пользователи интернета раскритиковали Филиппа Киркорова за странное поведение во время интервью певицы из Молдовы Натальи Гордиенко, продюсером которой он выступил. Инцидент произошел на открытии "Евровидения-2021" в Роттердаме. Запись произошедшего опубликована на YouTube-канале wiwibloggs.

Во время интервью Гордиенко Киркоров начал искать свою маску бренда Louis Vuitton. Он постоял в маске некоторое время, посмотрел в телефон, а затем перебил певицу, беседовавшую с журналистами. После всего Киркоров достал из кармана конфеты и дал одну Гордиенко, а вторую съел сам.

В комментариях к видео пользователи интернета сочли поведение Киркорова странным и назвали его "пугающим и нарциссом". Они заявили, что он вел себя неуважительно по отношению к Наталье Гордиенко.

"Конечно, Киркорову надо было влезть в беседу. Честно, кто будет работать с таким идиотом?", "Наталья, моргни, если тебя удерживают в заложниках", - написали возмущенные комментаторы.

Финал "Евровидения" пройдет в Роттердаме 22 мая. Россию на конкурсе представит уроженка Таджикистана Manizha. Она исполнит песню Russian Woman ("Русская женщина").

Видео: YouTube / wiwibloggs