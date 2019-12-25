В четверг в Петербурге потеплеет до +13 градусов

Ночью и днем пройдет сильный дождь, усилится ветер.

В четверг, 21 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем пройдет дождь, местами сильный, усилится ветер. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью столбики термометров покажут +5…+7 градусов, днем в городе потеплеет до +11...+13 градусов. Порывы юго-западного, западного ветра усилятся до 17 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

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Фото: pexels.com