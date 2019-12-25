В деревне Гатчинского района неизвестный подстрелил лебедя

Волонтеры из отряда "Кошкиспас" на этот раз помогли лебедю-кликуну. Активисты рассказали об этом в социальных сетях.
Специалистов вызвала местная жительница, которая услышала выстрелы неподалеку от деревни Скворицы Гатчинского района и увидела раненого лебедя.
Спасатели нашли птицу в пруду. Лебедь пытался улететь, но не мог из-за раненного крыла. Его поймали и отвезли в Центр реабилитации, где провели рентген. В крыле обнаружен заряд дроби.
У птицы крыло пробито насквозь, и дробины застряли в туловище. Кости целы, но пара дробин вызывает сильные опасения тем, что они, вероятно, повредили кишечник. Это приговор…
спасатели "Кошкиспас"
В июне прошлого года в деревне Ленобласти неизвестные застрелили пару лебедей.
Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум (Татьяна Скородумова)
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