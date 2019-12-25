В деревне Гатчинского района неизвестный подстрелил лебедя

У птицы крыло пробито насквозь, и дробины застряли в туловище.

Волонтеры из отряда "Кошкиспас" на этот раз помогли лебедю-кликуну. Активисты рассказали об этом в социальных сетях.

Специалистов вызвала местная жительница, которая услышала выстрелы неподалеку от деревни Скворицы Гатчинского района и увидела раненого лебедя.

Спасатели нашли птицу в пруду. Лебедь пытался улететь, но не мог из-за раненного крыла. Его поймали и отвезли в Центр реабилитации, где провели рентген. В крыле обнаружен заряд дроби.

У птицы крыло пробито насквозь, и дробины застряли в туловище. Кости целы, но пара дробин вызывает сильные опасения тем, что они, вероятно, повредили кишечник. Это приговор… спасатели "Кошкиспас"

В июне прошлого года в деревне Ленобласти неизвестные застрелили пару лебедей.

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум (Татьяна Скородумова)