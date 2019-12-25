В деревне Ленобласти неизвестные застрелили пару лебедей

Одну птицу нашли мертвой и с дробью в теле.

Жители деревни Лужицы (Кингисеппский район Ленобласти) сообщили об убийстве пары лебедей, которые поселились на маленьком местном озере. Поселение окружено портовыми терминалами и химическими заводами. Водоем – единственный нетронутый уголок природы. Лебеди поселились на этом озере впервые за 15 лет. Об этом сообщила местная газета "Время".

Одна из местных жительниц сообщила, что она каждый день ходила любоваться этими красивыми птицами. Несколько дней нав деревне слышали два выстрела со стороны озера, видели моторную лодку. После этого лебеди пропали.

Вчера мужчина нашел в воде лежащего мертвого лебедя с дробью в теле и раздробленным крылом. Жители деревни предполагают, что одного лебедя забрали, а второго не успели.

Убили лебединое счастье! Слов нет… жители деревни Лужицы

Озеро на выезде из Выборга впервые посетили лебеди.

Фото: ВК/ "Время" - Новости Кингисеппа Ленобласти