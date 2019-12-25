В четверг в Петербурге будет ветрено и дождливо

Температура воздуха составит 4-6 градусов тепла.

В четверг, 12 марта, в Петербурге ожидается облачная погода. Сотрудники МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, предупредили горожан о дожде и сильном ветре.

Осадки в виде умеренного дождя будут идти в Петербурге на протяжении всего дня. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с, а местами – 15 м/с. Температура воздуха в ночь на 12 марта составит 2-4 градусов тепла, а днем – 4-6 градусов тепла. Атмосферное давление будет держаться на отметке 737 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.

Ранее синоптик рассказал, что к концу недели в Петербург может вернуться зима.

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