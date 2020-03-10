Синоптик рассказал, что к концу недели в Петербург может вернуться зима

В ближайшие дни в Петербурге и области сохранится теплая погода, ближе к выходным возможно похолодание до -5 градусов. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал синоптик Юрий Куткевич.
С завтрашнего дня в городе будет облачная погода, возможны небольшие дожди. В конце недели может выпасать и мокрый снег. По словам синоптика, до конца рабочей недели в Петербурге будет сохраняться температура воздуха от +1 до +6 градусов. А на выходных столбик термометра может опуститься до -5 градусов.
Гидрометцентр также предупредил россиян о похолодании и снеге.
Фото: Piter.TV
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