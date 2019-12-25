В четверг в Петербурге похолодает до +9 градусов

Днем местами пройдет небольшой дождь.

В четверг, 15 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью преимущественно будет без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в ночное время составит +4…+6 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +7…+9 градусов.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 2-4 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы писали, что в эту пятницу в Петербурге может пойти первый снег.

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