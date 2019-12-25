В четверг в Петербурге похолодает до -13 градусов

Днем обойдется без осадков.

В четверг, 9 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха ночью опустится до -14…-16 градусов, местами до -19. Днем столбики термометров в городе покажут -11…-13 градусов. Ветер подует переменных направлений слабый. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Также синоптики предупредили пешеходов и автомобилистов о гололедице на дорогах.

Ранее Александр Колесов рассказал о погоде в декабре.

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