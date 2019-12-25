Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в декабре.
Сюрпризов снежных не будет, первая неделя была холодная, воскресенье станет переходным днем и начнется оттепель.
Александр Колесов, синоптик
По словам Колесова, в Петербурге на всю вторую декаду придет оттепель с температурой до +1..+3 градусов. При этом еще 8-10 декабря будет до -20..-15 градусов.
Потепление обусловлено придвижением циклона, большого количества снега не будет, изредка мокрый снег с дождем. Ожидается гололед. В третьей декаде снова будет понижение температуры, но прогноз пока приблизителен: от -6 до -1 днём и от -8 до -3 ночью.
Александр Колесов, синоптик
В Ленобласти 8 декабря ожидается до -15 градусов.
Фото: Piter.tv
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