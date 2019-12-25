По словам Колесова, в Петербурге на всю вторую декаду придет оттепель с температурой до +1..+3 градусов.

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в декабре.

Сюрпризов снежных не будет, первая неделя была холодная, воскресенье станет переходным днем и начнется оттепель. Александр Колесов, синоптик

По словам Колесова, в Петербурге на всю вторую декаду придет оттепель с температурой до +1..+3 градусов. При этом еще 8-10 декабря будет до -20..-15 градусов.

Потепление обусловлено придвижением циклона, большого количества снега не будет, изредка мокрый снег с дождем. Ожидается гололед. В третьей декаде снова будет понижение температуры, но прогноз пока приблизителен: от -6 до -1 днём и от -8 до -3 ночью. Александр Колесов, синоптик

В Ленобласти 8 декабря ожидается до -15 градусов.

Фото: Piter.tv