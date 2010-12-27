В четверг в Петербурге ожидаются дожди и пасмурная погода

В предпоследний рабочий день погода в Петербурге немного испортилась, в город пришла пасмурная погода и кратковременные дожди. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на метеорологов.
Осадки будут идти и с утра, и в обед, поэтому взять с собой зонт просто необходимо. Ветер будет дуть с востока, с порывами от слабого до умеренного. Атмосферное давление опустится ниже средних значений (до 753 мм). Воздух прогреется до +19 градусов.
Такая погода сохранится до конца недели.
В Роскачестве дали рекомендации по выбору и эксплуатации зонта.
Фото: pixabay
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