Прежде всего, зонт следует использовать по назначению.

В Роскачестве дали рекомендации по выбору и эксплуатации зонта. Прежде всего, его следует использовать по назначению. Об этом написано на официальном сайте ведомства.

Специалисты подчеркнули, что зонт необходимо правильно сушить. Если его оставить в открытом виде, то сохнущая ткань со временем придет в негодность. Получить сгнивший зонт через год можно, если плотно сворачивать купол, не просушивая его. Поэтому, зайдя в помещение, стоит повесить его куполом вниз, не раскрывая и не убирая в чехол.

При покупке зонта важно обратить внимание на люфт в креплениях механизмов, качество крепления спиц и ткани купола. Также необходимо проверить скорость и плавность открытия и сложения, отсутствие перетяжек и провисаний ткани при открытом куполе. На работу "антиветра" легко посмотреть одним резким движением руки: купол не должен выворачиваться наизнанку.

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Видео: YouTube / Александра Лихачёва