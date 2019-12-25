В четверг в Петербурге ожидается туман

При возникновении чрезвычайных ситуаций с мобильного телефона необходимо сообщить о ней по телефону "112" или "101".

Завтра, 12 ноября, в Петербурге утром и днем местами ожидается туман. Об этом предупредила пресс-служба МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В связи с погодными условиями горожанам рекомендуется по возможности ограничить себя от поездок на транспорте. В ином случае ― соблюдать сниженный скоростной режим. Показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Водитель должен обязательно включить габаритные огни, фары ближнего света или противотуманные фары.

Синоптики прогнозируют Петербургу вторую бесснежную зиму подряд.

Фото: Piter.TV