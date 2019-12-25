В четверг Петербург накроет снег с дождем

Ветер днём слабый, атмосферное давление повышается.

В четверг, 20 февраля, стало известно, что Петербург накроет снег с дождем. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По данным синоптиков, днём температура воздуха в городе прогреется до +3 градусов по Цельсию. Ветер подует утром с юго-запада со скоростью 4–9 метров в секунду, позже порывы уменьшатся до 2–5 метров в секунду.

В МЧС отметили, что в Петербурге также ожидается гололедица. Водителей просят быть внимательнее на дорогах.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга озвучил сроки строительства арт-парка "Тучков буян".

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