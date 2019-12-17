Губернатор Петербурга озвучил сроки строительства арт-парка "Тучков буян"

Глава государства поинтересовался, когда будет реализован проект парка "Тучков буян".

Губернатор Петербурга пообещал завершить строительство парка "Тучков буян" в течение двух с половиной лет. Об этом градоначальник сказала Владимиру Путину во время рабочей встречи 19 февраля.

По словам Александра Беглова, на данный момент на территории будущего парка сделали котлован и чащу. Губернатор подчеркнул, что в Петербурге возродят исторический парк. Проект потребовал серьезных вложений, в том числе по меркам федерального бюджета.

"Для Питера не жалко", — сказал Владимир Путин.

В 2019 году финансовая поддержка Петербурга со стороны федеральных властей составила более 10 млрд на выкуп социальных объектов.

Напомним, арт-парк "Тучков буян" займет территорию от Тучкова моста до Биржевого моста. Концепцию парка создаст одна из восьми команд, конкурс завершится в июне 2020.

Президент РФ прибыл в Северную столицу, чтобы почтить память первого мэра города Анатолия Собчака.

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