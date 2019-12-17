Концепцию парка "Тучков буян" создаст одна из восьми команд

Три петербургские команды вошли в 8 финалистов.

На конкурс на концепцию городского парка "Тучков буян" было подано 229 заявок из 50 стран. Жюри выбирало из опытных (6 мест) и молодых (2 места) архитекторов. Об этом сообщили "Санкт-Петербургские Ведомости".

К конкурсу допущены "Студия 44" (Петербург); Agence Ter (Франция); Bjarke Ingels Group (США); JV Vogt совместно с Herzog de Meuron (Швейцария); Kengo Kuma and Associates (Япония); Michel Desvigne Paysagiste (Франция). Среди молодых архитекторов выбрали команды "Хвоя" (Петербург); Praxys paysage & territoire (Франция) совместно с KATARSIS Architechts (Петербург).

Запасными участниками выбрали команды из Италии и Нидерландов.

Главный архитектор города Владимир Григорьев считает, что "Тучков буян" — это единственная оставшаяся территория в историческом центре Петербурга, которой необходимо архитектурное преображение.

При отборе команд предложения по будущей концепции "Тучкова буяна" не обсуждались, жюри оценивало лишь портфолию участников. Поэтому Григорьев надеется, что архитекторы придумают что-то интересное и, возможно, даже парадоксальное.

Финалисты встретятся все вместе и увидят территорию 17 января. Для них состоится установочный семинар, он продлится несколько дней.

На разработку концепции дается три месяца: в 20 числах мая жюри выберет победителя и назовет его имя в июне на ПМЭФ-2020.

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