В "Таком театре" покажут историю Билли Миллигана

Спектакль состоится 17 февраля.

"Билли Миллиган" — спектакль, основанный на реальных событиях из жизни Уильяма Стэнли Миллигана. Это один из самых известных в истории психиатрии пациентов, у которого было установлено 24 личности.

Уильям Миллиган — первый преступник, который избежал тюремного заключения за совершенные им изнасилования, разбойные нападения и грабеж, из-за подтверждённого диагноза "расстройство множественной личности".

В основу спектакля легли события, которые произошли с Билли в лечебнице для душевнобольных преступников.

Ранее мы сообщили, что петербуржцев приглашают на концерт-лекцию "Зимняя соната".

Фото: ВКонтакте