Петербуржцев приглашают на концерт-лекцию "Зимняя соната"

Он состоится 10 февраля, в понедельник, в Белом зале Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. Начало в 18.00.

10 февраля в 18:00 в Белом зале Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова состоится концерт-лекция "Зимняя соната".

В программе мероприятия собраны удивительные сочинения для редкого сочетания тембров флейты, гобоя и рояля.

Четыре зимних впечатления, которые услышит зритель, — барочная трио-соната Генделя, трио композитора Карла Гепфарта, опус Мадлен Дринг, а также музыка сегодняшнего дня — "Марбельская фантазия" молодого композитора Андрея Рубцова

Все исполнители концерта-лекции — лауреаты международных конкурсов Телли Ахмедова (флейта), Владислава Гошева (гобой), Оксана Степанова (фортепиано).

Ведущая мероприятия — заслуженная артистка России Марина Колмакова.

Вход на мероприятие абсолютно бесплатный.

Ранее мы сообщили, что Уральский театр представит в Петербурге симфонию Оливье Мессиана.

Фото: ВКонтакте