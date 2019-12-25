Петербуржцев приглашают на концерт-лекцию "Зимняя соната"

10 февраля в 18:00 в Белом зале Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова состоится концерт-лекция "Зимняя соната".
В программе мероприятия собраны удивительные сочинения для редкого сочетания тембров флейты, гобоя и рояля.
Четыре зимних впечатления, которые услышит зритель, — барочная трио-соната Генделя, трио композитора Карла Гепфарта, опус Мадлен Дринг, а также музыка сегодняшнего дня — "Марбельская фантазия" молодого композитора Андрея Рубцова
Все исполнители концерта-лекции — лауреаты международных конкурсов Телли Ахмедова (флейта), Владислава Гошева (гобой), Оксана Степанова (фортепиано).
Ведущая мероприятия — заслуженная артистка России Марина Колмакова.
Вход на мероприятие абсолютно бесплатный.
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Фото: ВКонтакте
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