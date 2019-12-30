Уральский театр представит в Петербурге симфонию Оливье Мессиана

Она прозвучит 30 января в Концертном зале Мариинского театра.

Уральский филармонический оркестр представит петербуржцам сочинение, которое длится почти полтора часа.

Главный дирижёр коллектива Дмитрий Лисс. Партию фортепиано исполнит Пьер-Лоран Эмар, волн Мартено – Натали Форже.

После концерта в Петербурге музыканты вместе с оркестром представят "Турангалилу" 1 февраля в московском зале "Зарядье".

Напомним, что "Турангалила-симфония" — одно из сложнейших произведений мирового оркестрового репертуара. Оно предъявляет весьма высокие требования едва ли не к каждому оркестранту. Полная 10-частная версия произведения звучит полтора часа.

Название симфонии составлено из двух санскритских слов "туранга" и "лила", что может быть переведено как "песнь любви, гимн радости, времени, ритму, движению, жизни и смерти".

Ранее мы сообщили, что Шанхайский оркестр выступит в петербургской капелле.

Фото: Мариинский театр