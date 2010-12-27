Шанхайский оркестр выступит в петербургской капелле

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры и туризма КНР.

В среду, 13 ноября, в Петербурге выступит Шанхайский оркестр. Мероприятие пройдет в одной из капелл города. Гастроли приурочены к 70-летнему юбилею образования Китайской Народной Республики.

Шанхайский оркестр исполнит современные произведения. На сцене Академической Капеллы прозвучат "Новая восточная сюита" и симфония "Ода миру" Чжао Цзипина.

Отмечается, что к исполнению "Оды миру" присоединятся солисты Андреевского оркестра.

Ранее мы сообщали о том, что Тилль Линдеманн выступит с сольным проектом в Петербурге.

Фото:организатор мероприятия