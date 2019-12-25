В четверг Петербург накроет мокрый снег

Столбики термометра в этот день поднимутся до плюс 4-6 градусов.

В четверг, 19 марта, в Петербурге ожидается мокрый снег, который временами будет сменяться дождем. Об этом свидетельствует прогноз специалистов ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Сегодня столбики термометра поднимутся до плюс 4-6 градусов. С западного, а потом с северо-западного направления будет дуть умеренный ветер. Однако местами порывы ветра могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет незначительно повышаться.

Ранее мы писали, что погода в Ленобласти 19 марта будет ненастной.

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