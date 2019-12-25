Погода в Ленобласти 19 марта будет ненастной

Синоптики обещают мокрый снег и порывистый ветер.

В четверг регион придет дождь со снегом, а порывы ветра могут достигать 15 м/с. Об этом сообщили Невские Новости со ссылкой на службу ГУ МЧС по Ленинградской области.

Ночью ожидаются небольшие осадки и заморозки: улучшений в течение дня ждать не стоит. В большинстве районов сохранится прохладная погода, а температура будет колебаться на уровне +3...+8 градусов.

Кроме того, в ночное время суток возможно образование гололедицы на дорогах и понижение атмосферного давления.

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