Губернатор Петербурга отметил, что в городе и области ситуация с заболеваемостью под контролем.

В среду, 18 марта, стало известно, что Петербург и Ленобласть объединят усилия с в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Градоначальник отметил, что в Северной столице выявлено девять заболевших. Известно, что из них выздоровело двое, а под наблюдением находятся 1053 петербуржца. В Ленобласти же зафиксирован один случай заражения коронавирусом и 150 человек находятся на самоизоляции.

На совещании Беглов и Дрозденко обсудили образовательный процесс в школах в условиях пандемии коронавируса. Петербург и Ленобласть планируют объединить образовательные программы и базы цифрового контента и предоставить к ним доступ школьникам обоих регионов.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы начали надевать противогазы во время покупки продуктов.

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