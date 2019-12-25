В четверг в Петербурге потеплеет до +23 градусов

В конце дня возможны небольшие дожди.

В четверг, 3 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В конце дня возможны небольшие дожди. Об этом свидетельствует прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха ночью поднимется до +10…+12 градусов. Днем потеплеет до +21…+23 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2-4 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит 762 мм рт. ст.

Ранее синоптики рассказали, когда в Петербург придет бабье лето.

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