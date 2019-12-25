В четверг в Петербурге останется тепло, а осадки уйдут

Воздух прогреется до +24 градусов.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге на предстоящий четверг, 12 мая. Информацию приводит пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, завтра в Северной столице ожидается благоприятная погода. Ночью – малооблачно, без осадков, днем – переменная облачность, также без существенных осадков. Ветер – восточный, юго-восточный, со скоростью в 2-7 м/с ночью, днем – до 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +13...+15 градусов (в окрестностях местами до +10 градусов), днём потеплеет до +22...+24 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем существенно не изменится.

С начала рабочей недели в Петербурге установилась по-летнему теплая погода. Столбики термометров сегодня поднялись до +27,2 градусов, побив рекорд 1963 года. При этом температура воздуха продолжает расти.

Завтра, 13 мая, в городе будет также тепло и солнечно. А вот с пятницы, 14 мая, начнется похолодание. Об этом Piter.TV рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Фото: Piter.tv